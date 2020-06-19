Балерина Илзе Лиепа: Нет оснований не доверять технологии электронного голосования
Балерина Илзе Лиепа рассказала о своем желании участвовать в голосовании по поправкам к Конституции в дистанционном формате. Как пишут «Аргументы и Факты», актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» заявила, что такая форма волеизъявления даёт людям возможность проявить свою ответственность и в то же время не лишает безопасности в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, она отметила своевременность предложенных изменений в Основной закон страны, отдельно остановившись на поправке о культуре.
«Для меня предложенные изменения в Конституцию — ценный новый взгляд, новый глоток воздуха. Для поправок явно пришло время. Я думаю, в обновлении нуждаются все области нашей жизни. Мы не можем говорить про культуру и не говорить про здравоохранение. Мы не можем говорить про здравоохранение и не говорить про образование или про экономику. Это все настолько едино», - отметила балерина.
Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подведены 1 июля. Что касается жителей российской столицы, то они смогут выбрать наиболее удобный способ участия в голосовании: отдать голос на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru
Ранее политолог, эксперт Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что электронное голосование имеет несколько степеней защиты и возможности их проверки. Он подчеркнула, что электронное голосование существенно повысит явку и в некотором роде изменит привычный электоральный ландшафт.
«Люди, которые не хотят ходить на избирательный участок, вполне могут голосовать через интернет. Проще всего подтасовывать результаты через голосование по почте. Поэтому решили не вводить такое голосование сейчас. Электронное голосование имеет несколько степеней защиты и возможности их проверки. О подтасовке говорят обычно те, кто чаще всего работают в интересах западных стран для дискредитации российской власти и избирательной системы. Чаще всего то, что они говорят, — бездоказательно», - отметил Данилин.
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