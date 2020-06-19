Балерина Илзе Лиепа: Нет оснований не доверять технологии электронного голосования

Балерина Илзе Лиепа рассказала о своем желании участвовать в голосовании по поправкам к Конституции в дистанционном формате. Как пишут «Аргументы и Факты», актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» заявила, что такая форма волеизъявления даёт людям возможность проявить свою ответственность и в то же время не лишает безопасности в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, она отметила своевременность предложенных изменений в Основной закон страны, отдельно остановившись на поправке о культуре.

«Для меня предложенные изменения в Конституцию — ценный новый взгляд, новый глоток воздуха. Для поправок явно пришло время. Я думаю, в обновлении нуждаются все области нашей жизни. Мы не можем говорить про культуру и не говорить про здравоохранение. Мы не можем говорить про здравоохранение и не говорить про образование или про экономику. Это все настолько едино», - отметила балерина.