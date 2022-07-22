Шпагаты и кино: «Мисс Москва-2021» раскритиковали за «ненатуральность»
Переводчица Анна Янкова стала победительницей конкурса «Мисс Москва», сообщает РИА Новости.
Всего в конкурсе участвовали 25 девушек от 18 до 32 лет. Теперь Янкова представит столицу на конкурсе «Краса России», который состоится в Сочи в октябре.
По данным «Сплетника», новой «Мисс Москва» 24 года. Помимо изучения иностранных языков она занимается танцами и садится на три вида шпагата. Янкова также призналась, что мечтает сниматься в фильмах и клипах, и стать актрисой.
При этом издание отмечает, что в соцсетях многие выражают сомнения в «натуральности» красоты девушки и скептически оценивают выбор жюри.
По данным «Москвы 24», в номинации «Краса Москвы» победила спортсменка Алена Акимова, психолог Инна Лепилина стала в этом году «Московской красавицей», а титул «Мисс Юная Москва» получила 19-летняя Софья Раскина, которая учится на медика.
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