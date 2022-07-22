Шпагаты и кино: «Мисс Москва-2021» раскритиковали за «ненатуральность»

По данным «Сплетника», новой «Мисс Москва» 24 года. Помимо изучения иностранных языков она занимается танцами и садится на три вида шпагата. Янкова также призналась, что мечтает сниматься в фильмах и клипах, и стать актрисой.

При этом издание отмечает, что в соцсетях многие выражают сомнения в «натуральности» красоты девушки и скептически оценивают выбор жюри.

По данным «Москвы 24», в номинации «Краса Москвы» победила спортсменка Алена Акимова, психолог Инна Лепилина стала в этом году «Московской красавицей», а титул «Мисс Юная Москва» получила 19-летняя Софья Раскина, которая учится на медика.

