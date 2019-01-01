Общество

Шпагат Волочковой вошёл в историю

31 мая14:16

В Книгу рекордов России внесли новое достижение. Им оказался шпагат российской балерины Анастасии Волочковой. Об этом бывшая прима Большого театра сообщила на своей странице в Instagram.

Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», теперь у балерины есть диплом, подтверждающий её достижение - шпагат в 2 метра 25 сантиметров. Сама же Волочкова в социальных сетях призналась подписчикам, что давно загадала это желание и сейчас чувствует себя удовлетворенной.

«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!» — написала она.

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Ранее сегодня НСН сообщала, что глава администрации Анапы Юрий Поляков запретил оплачивать выступление Анастасии Волочковой из бюджета города. Он отметил, что у властей есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства нужнее.

Балерина должна была выступить на открытии курортного сезона 8 июня. Стоимость тендера составляла 639 тысяч рублей. На мероприятии также заявлено выступление Стаса Костюшкина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анастасия ВолочковаРекорд