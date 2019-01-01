Анапа без Волочковой. Продюсеры против халявы
Продюсер предложил в эфире НСН запретить в стране все бесплатные концерты, последовав примеру Белоруссии.
Мэр Анапы Юрий Поляков отказался оплачивать выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона из бюджетных средств. Как сообщается на сайте администрации города, он поручил остановить процедуру открытых электронных торгов, предполагающих закупку шоу артистки. По словам градоначальника, есть более приоритетные цели, однако, если кто-то из бизнесменов захочет сделать такой подарок городу, в администрации не станут возражать.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН поддержал главу Анапы, а также рассказал, на что потратил бы бюджетные средства, будь он на месте градоначальника.
«У меня нет вопросов к мэру Анапы. Руководитель тоже имеет право накладывать вето, это же бюджетные деньги. Если честно, когда речь идёт о бюджетных деньгах, на мой взгляд, лучше в этот день раздать их пенсионерам», — предложил продюсер.
Что касается массовых мероприятий, следует брать пример с Белоруссии, заметил Пригожин, где уже нет бесплатных мероприятий, оплачиваемых из бюджета, но и купить билет по минимальной цене может себе позволить каждый желающий.
«Александр Григорьевич Лукашенко, президент Белоруссии, все халявные выступления в стране закрыл. Они объявляют некий тендер, выбирают с жителями, кого они хотят видеть. Жители голосуют, и тогда для них делается на стадионе концерт с условной продажей билетов. Город это финансирует, а потом возмещает расходы с продажи билетов. То есть, город инвестирует. У нас был случай: мы были в Гомеле, продали 10 тысяч билетов, у нас был гонорар. А билет стоит условно 15-20 долларов. Объявите героя и сделайте на него билет — 5, 10 рублей, условно говоря. Я не говорю, что конкретно президент должен этим заниматься, нет. Это то, как он [Лукашенко] делает. А халява развращает людей», — заявил Пригожин.
Кроме того, продюсер задался вопросом: а кто составлял тендер и почему в нём оказалась именно знаменитая балерина? По его мнению, в стране достаточно талантов, способных не только развлекать, но и развивать свою публику.
«Если звать артистов, они должны в себе нести что-то, они должны быть полезными для общества. Почему именно Волочкова в тендере? Кто её заявил? Я не против Насти говорю, а в целом. Государственные мужи должны делать всё, чтобы общество окультуривалось. Не только на хайпе тусоваться, а воспитывать. В конце концов, героев сегодня много среди молодёжи, в том числе», — заключил Пригожин.
Добавим, к моменту публикации материала на сайте администрации Анапы появилось сообщение, что Анастасия Волочкова выступит бесплатно на открытии курортного сезона. Ранее балерина прокомментировала отмену своего концерта, обвинив мэра города в пиаре на её имени.
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