Анапа без Волочковой. Продюсеры против халявы

Мэр Анапы Юрий Поляков отказался оплачивать выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона из бюджетных средств. Как сообщается на сайте администрации города, он поручил остановить процедуру открытых электронных торгов, предполагающих закупку шоу артистки. По словам градоначальника, есть более приоритетные цели, однако, если кто-то из бизнесменов захочет сделать такой подарок городу, в администрации не станут возражать.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН поддержал главу Анапы, а также рассказал, на что потратил бы бюджетные средства, будь он на месте градоначальника.

«У меня нет вопросов к мэру Анапы. Руководитель тоже имеет право накладывать вето, это же бюджетные деньги. Если честно, когда речь идёт о бюджетных деньгах, на мой взгляд, лучше в этот день раздать их пенсионерам», — предложил продюсер.

Что касается массовых мероприятий, следует брать пример с Белоруссии, заметил Пригожин, где уже нет бесплатных мероприятий, оплачиваемых из бюджета, но и купить билет по минимальной цене может себе позволить каждый желающий.