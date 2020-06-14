Шпагат невесты Роналду восхитил фанатов

Пользователи сети восхищением отреагировали на снимки Джорджины Родригес, невесты нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Девушка выложила в Instagram фотографию в шпагате во время тренировки, сообщает Lenta.ru.

Поклонники считают, что Джорджина находится в идеальной форме. Они оценили и внешний вид модели, которая сфотографировалась в обтягивающих лосинах.

Фото роскошной виллы Роналду попали в СМИ

«Кришу повезло с такой красавицей!» - написал один из фанатов.

«Выглядит очень сексуально, ждем еще фотографий», — оставили запись поклонники.

Напомним, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду встречается с 2016 года. У них есть общая дочь Алана Мартина. Пара воспитывает еще троих детей футболиста. В 2018 году футболист и модель объявили о помолвке.

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ФОТО: ФОТО georginagio / Instagram
ТЕГИ:Социальная СетьСоцсетьКриштиану Роналду
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