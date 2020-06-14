Шпагат невесты Роналду восхитил фанатов

«Кришу повезло с такой красавицей!» - написал один из фанатов.

«Выглядит очень сексуально, ждем еще фотографий», — оставили запись поклонники.

Напомним, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду встречается с 2016 года. У них есть общая дочь Алана Мартина. Пара воспитывает еще троих детей футболиста. В 2018 году футболист и модель объявили о помолвке.

