Шпагат невесты Роналду восхитил фанатов
Пользователи сети восхищением отреагировали на снимки Джорджины Родригес, невесты нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Девушка выложила в Instagram фотографию в шпагате во время тренировки, сообщает Lenta.ru.
Поклонники считают, что Джорджина находится в идеальной форме. Они оценили и внешний вид модели, которая сфотографировалась в обтягивающих лосинах.
«Кришу повезло с такой красавицей!» - написал один из фанатов.
«Выглядит очень сексуально, ждем еще фотографий», — оставили запись поклонники.
Напомним, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду встречается с 2016 года. У них есть общая дочь Алана Мартина. Пара воспитывает еще троих детей футболиста. В 2018 году футболист и модель объявили о помолвке.
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