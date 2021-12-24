Шоу «Поле чудес» сохранит историческое название
Шоу «Поле чудес» сохранит историческое название, к такому решению пришли Первый канал и телекомпания «ВИД». Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.
Ранее планировалось, что «Поле чудес», один из старейших проектов на российском телевидении, будет перезапущен и получит название «Наше Поле чудес».
Первый канал и «ВИД» также договорились, что шоу не будет воспроизводиться на других телеканалах и останется в эфире «Первого». Кроме того, телекомпания «ВИД» передаст каналу весь архив — более полутора тысяч выпусков — «Поля чудес».
«Мы благодарны телекомпании ВИД за годы сотрудничества и необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники "Поля чудес", а вместе с ними все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий», — подчеркнул главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
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