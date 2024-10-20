«Baza»: Мошенники в третий раз обманули актера Оборотова на деньги

Мошенники украли у 74-летнего актера Юрия Оборотова 58 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

При этом, по данным источника, это уже третий раз, когда злоумышленникам удается выманить у артиста деньги. Отмечается, что 3 октября Оборотову по WhatsApp позвонил якобы сотрудник ЕМИАС и сказал актеру срочно обновить приложение. У пожилого артиста его не было, поэтому мужчине пришлось его скачать. После Оборотов просто следовал всем указаниям мошенников.

Через несколько недель актер проверил свой счет и обнаружил, что у него пропали 58 тысяч рублей. После этого артист написал заявление в полицию.