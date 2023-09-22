Shot: Макаревич закрыл ИП в России

Издание отмечает, что музыкант использовал ИП, зарегистрированное в 2000 году с указанием в качестве основной деятельности работы в области исполнительских искусств, для концертов на территории страны.

Другой бизнес Макаревича фактически заморожен. Так, приостановила работу фирма «Самый Смак», в которой музыкант был соучредителем. Музыкальная компания ООО «Синтез старз» потеряла почти 300 тысяч рублей за прошлый год. Кроме того, музыкант вышел из учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

В сентябре 2022 года Минюст РФ включил лидера «Машины времени» в реестр иноагентов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

