Производитель крымских колбас хочет судиться с Макаревичем* из-за бренда «Смак»

Крымская компания «Добрый смак», производитель колбас и мясопродуктов, обратилась в суд по интеллектуальным правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков «Смак». Они принадлежат компании «Самый смак», главным владельцем которой является музыкант Андрей Макаревич*(физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента).

Иск пока оставлен без ответа из-за процессуального нарушения при уплате госпошлины, говорится в определении суда.

По данным Роспатента, три товарных знака «Смак», отличающихся написанием, зарегистрированы в период с 2003 по 2015 год. Их действие распространяется на большое количество товаров разных классов, преимущественно на продукты питания, и на два класса услуг, включающих рекламу, маркетинг, посредничество, услуги баров, пансионы для животных, кемпинги и другое.

ООО «Добрый смак» бренд ив праве быть использован только для двух категорий товаров и одного класса услуг. По мнению истца, ответчик во многих категориях свои товарные знаки не использует.

Музыкант Андрей Макаревич* с 1993 по 2005 год вел кулинарное телешоу «Смак». Оно выходило на «Первом канале». По данным ЕГРЮЛ, российскому рок-певцу принадлежит 51% в ООО «Самый смак». Вторым совладельцем является Николай Билык. Основным видом деятельности юрлица указана деятельность в области радиовещания, есть также ряд дополнительных видов деятельности.

