Shot: Хореограф Мигель будет судиться с пятигорским продавцом шуб из-за имени

По его данным, Мигель обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака. Однако выяснилось, что марка уже используется: в 2012 году предприниматель Мгер Гянджумян зарегистрировал название для бизнеса по продаже шуб. Теперь Мигель подал в суд по интеллектуальным правам, пытаясь добиться права на использование бренда.

Как отметил Гянджумян в беседе с SHOT, он не намерен уступать хореографу свой товарный знак.

«Бизнесмен будет подавать встречный иск и требовать с Мигеля компенсации. А пока он предоставил суду документы о регистрации и использовании товарного знака», — отмечает Telegram-канал.

