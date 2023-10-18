Shot: Хореограф Мигель будет судиться с пятигорским продавцом шуб из-за имени
Хореограф и продюсер Мигель (Сергей Шестеперов) судится за товарный знак с пятигорской меховой фабрикой MIGEL. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, Мигель обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака. Однако выяснилось, что марка уже используется: в 2012 году предприниматель Мгер Гянджумян зарегистрировал название для бизнеса по продаже шуб. Теперь Мигель подал в суд по интеллектуальным правам, пытаясь добиться права на использование бренда.
Как отметил Гянджумян в беседе с SHOT, он не намерен уступать хореографу свой товарный знак.
«Бизнесмен будет подавать встречный иск и требовать с Мигеля компенсации. А пока он предоставил суду документы о регистрации и использовании товарного знака», — отмечает Telegram-канал.
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