СМИ: Экстренно севший в Пулково самолет летел 5 часов на одном двигателе

Пассажиры рассказали, что во время взлёта из Москвы услышали необычно громкий звук от работы турбины. Примерно через три часа после начала полёта на лайнере Boeing 777 заглох один из двигателей. По словам очевидцев, двигатель периодически то включался, то снова отключался прямо во время полёта.

Туристы, направлявшиеся на Кубу, узнали о том, что самолёт разворачивают, лишь за полтора часа до посадки в Санкт-Петербурге.

В 14:45 лайнер с 434 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Сейчас все пассажиры находятся в зале ожидания. Представители авиакомпании Nordwind сообщили, что резервный борт будет направлен из Шереметьево в Пулково. Ожидается, что вылет в сторону Кубы состоится около 22:00.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что причиной посадки были посторонние шумы, а не отказ двигателя.

19 февраля Sukhoi Superjet 100 рейсом Москва — Нижнекамск благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

