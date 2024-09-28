SHOT: Бывший министр обороны ДНР Стрелков пожаловался на боли в сердце

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который отбывает наказание в колонии, пожаловался на боли в сердце, передает Telegram-канал «SHOT».

По данным источника, у 53-летнего бывшего чиновника стали чаще происходить приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. В связи с этим у него возникла сильная одышка, и даже начала отниматься рука.

Согласно информации «SHOT», защита Стрелкова требует перевести его в больничный стационар, так как ему необходима срочная операция на сердце. По словам адвоката заключенного, экс-министру может потребоваться шунтирование или стентирование, но это будет понятно лишь после полного обследования, невозможного в тюремных условиях.