SHOT: Актер Михаил Ефремов попросился танкистом на СВО

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, попросил отправить его на СВО танкистом. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на окружение семьи артиста.

По данным источника, Ефремов собирался ходатайствовать об отправке в зону боевых действий на Украину еще в начале конфликта. Тогда он говорил, что собирается стать на СВО танкистом, так как умеет управлять транспортными средствами, и пообещал, что бросил алкоголь. При этом родственники и руководство колонии на тот момент отговорили актера.