SHOT: Актер Михаил Ефремов попросился танкистом на СВО
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, попросил отправить его на СВО танкистом. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на окружение семьи артиста.
По данным источника, Ефремов собирался ходатайствовать об отправке в зону боевых действий на Украину еще в начале конфликта. Тогда он говорил, что собирается стать на СВО танкистом, так как умеет управлять транспортными средствами, и пообещал, что бросил алкоголь. При этом родственники и руководство колонии на тот момент отговорили актера.
19 августа в СМИ появилась информация, что сторона защиты Ефремова якобы подготовила новое ходатайство об УДО, предоставив медицинские справки. Тогда сообщалось, что представитель актера будет настаивать на том, что нахождение артиста в колонии грозит ему инсультом. Однако позже адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что защита пока не собрала все необходимые документы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что представители организации «Ветераны России» предложили Михаилу Ефремову отправиться на СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru