Волонтер заявил, что Пашаев мог поехать на СВО, чтобы вернуть себе статус адвоката
Экс-адвокат Эльман Пашаев отправился в зону проведения спецоперации, чтобы, как участник СВО, получить возможность вернуть адвокатскую лицензию. Об этом рассказала волонтер с позывным Аленка.
«Пилил видосики. То Пашаев — пулеметчик, то снайпер, то танкист», — сообщила она в беседе с NEWS.ru.
По словам девушки, также имели место махинации с гуманитарной помощью. К примеру, Пашаев заявлял о том, что его фонд закупил 25 дронов, при этом до подразделения доезжал всего один-два беспилотника. Волонтер добавила, что в конце апреля Пашаев единожды посетил Никольское под Угледаром, где был сразу же «ранен вражеским дроном».
Ранее сообщалось, что военный гарнизонный суд Москвы арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он будет находиться в СИЗО до 15 ноября. Экс-юриста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. По версии следствия, Пашаев убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея, что сможет помочь Блиновским уйти от наказания за неуплату налогов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор выявил некачественную еду в сети ресторанов «Теремок»
- Германия передала Украине еще 22 танка Leopard и 12 самоходных гаубиц
- Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал санкции США нападением на страну
- Замглавы МИД Мисри: Индия обсуждает мирный план по Украине с партнерами
- Стоимость российского ПО назвали чрезмерно завышенной
- PayPal объявила о вводе комиссии за обслуживания неактивных счетов россиян
- Волонтер заявил, что Пашаев мог поехать на СВО, чтобы вернуть себе статус адвоката
- В России в 7 регионах из-за гриппа и ОРВИ закрыли школы и детсады
- СМИ: Штаб Харрис намеренно ограничивает ее взаимодействие с прессой
- Суд приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии за шпионаж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru