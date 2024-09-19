Волонтер заявил, что Пашаев мог поехать на СВО, чтобы вернуть себе статус адвоката

Экс-адвокат Эльман Пашаев отправился в зону проведения спецоперации, чтобы, как участник СВО, получить возможность вернуть адвокатскую лицензию. Об этом рассказала волонтер с позывным Аленка.

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«Пилил видосики. То Пашаев — пулеметчик, то снайпер, то танкист», — сообщила она в беседе с NEWS.ru.

По словам девушки, также имели место махинации с гуманитарной помощью. К примеру, Пашаев заявлял о том, что его фонд закупил 25 дронов, при этом до подразделения доезжал всего один-два беспилотника. Волонтер добавила, что в конце апреля Пашаев единожды посетил Никольское под Угледаром, где был сразу же «ранен вражеским дроном».

Ранее сообщалось, что военный гарнизонный суд Москвы арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он будет находиться в СИЗО до 15 ноября. Экс-юриста подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. По версии следствия, Пашаев убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея, что сможет помочь Блиновским уйти от наказания за неуплату налогов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМошенничествоАдвокат

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