Шопинг приблизил климатическую катастрофу
Во время пандемии COVID-19 люди стали более активно заниматься шопингом. Из-за этого увеличилось количество морских поставок, пишет Bloomberg. Климатическая катастрофа стала ближе из-за роста выбросов, которые производят грузовые суда.
Сидя дома во время пандемии, потребители заказывали все — от утюга до велотренажеров. В связи с этим вырос запрос на морские грузоперевозки. Из-за роста количества заказов судна, перевозящие товары, стали ходить на более высокой скорости, сжигая больше топлива.
При этом, как указывает агентство, увеличение выбросов от судоходства происходит в тот момент, когда мир сталкивается с нехваткой природного газа, что вынуждает производителей электроэнергии во всем мире использовать больше «грязного» угля и даже мазута.
На судоходство приходится около 3% мировых выбросов — больше, чем на Францию и Великобританию вместе взятых. Актуальная цель международной морской организации (ИМО) — сократить загрязнение как минимум на 50 процентов к 2050 году. В настоящее время обсуждается, как этого добиться.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» озаботилась экологией в авиации. Российский авиаперевозчик «Аэфрофлот» договорился с компанией «Газпром нефть» развивать производство и применение устойчивого авиационного топлива, сообщает телеканал «360». Подписано соответствующее соглашение, которое стало первым подобным в стране. Как отмечается, что это позволит повысить экологическую эффективность и уменьшит карбоновый след воздушных перевозок. «Аэрофлот» начнет использовать SAF во время внутренних и международных перелетах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- СМИ: Талибы начали операцию против ИГ в Кабуле и Нангархаре
- Московскому ТЦ «Гагаринский» грозит закрытие за несоблюдение масочного режима
- РЖД откажутся от приготовления блюд в вагонах-ресторанах и снизят стоимость питания
- Избранная в Госдуму мэр Омска Фадина ушла в отставку
- ФАС одобрила Шереметьево покупку доли в «Библио-Глобусе»
- Рейс Москва-Барнаул вынужденно сел в Нижнем Новгороде
- Обыски прошли в московском офисе IT-компании Group-IB
- В воинской части Свердловской области скончался второй солдат за два дня
- Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за удаление каналов RT
- Шопинг приблизил климатическую катастрофу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru