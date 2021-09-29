Шопинг приблизил климатическую катастрофу

Во время пандемии COVID-19 люди стали более активно заниматься шопингом. Из-за этого увеличилось количество морских поставок, пишет Bloomberg. Климатическая катастрофа стала ближе из-за роста выбросов, которые производят грузовые суда.

Сидя дома во время пандемии, потребители заказывали все — от утюга до велотренажеров. В связи с этим вырос запрос на морские грузоперевозки. Из-за роста количества заказов судна, перевозящие товары, стали ходить на более высокой скорости, сжигая больше топлива.

При этом, как указывает агентство, увеличение выбросов от судоходства происходит в тот момент, когда мир сталкивается с нехваткой природного газа, что вынуждает производителей электроэнергии во всем мире использовать больше «грязного» угля и даже мазута.

На судоходство приходится около 3% мировых выбросов — больше, чем на Францию и Великобританию вместе взятых. Актуальная цель международной морской организации (ИМО) — сократить загрязнение как минимум на 50 процентов к 2050 году. В настоящее время обсуждается, как этого добиться.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» озаботилась экологией в авиации. Российский авиаперевозчик «Аэфрофлот» договорился с компанией «Газпром нефть» развивать производство и применение устойчивого авиационного топлива, сообщает телеканал «360». Подписано соответствующее соглашение, которое стало первым подобным в стране. Как отмечается, что это позволит повысить экологическую эффективность и уменьшит карбоновый след воздушных перевозок. «Аэрофлот» начнет использовать SAF во время внутренних и международных перелетах.







