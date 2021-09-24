Авиакомпания «Аэрофлот» озаботилась экологией в авиации
Российский авиаперевозчик «Аэфрофлот» договорился с компанией «Газпром нефть» развивать производство и применение устойчивого авиационного топлива, сообщает телеканал «360».
Подписано соответствующее соглашение, которое стало первым подобным в стране. Как отмечается, что это позволит повысить экологическую эффективность и уменьшит карбоновый след воздушных перевозок. «Аэрофлот» начнет использовать SAF во время внутренних и международных перелетов.
Как сообщил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов, обновление флота и эксплуатация современных самолетов позволили снизить карбоновый след за последнее десятилетие на 30%.
«Приятно осознавать, что дочерняя авиакомпания «Победа», на которую делается основная ставка в стратегии развития, уже сегодня является одной из самых «зеленых» компаний в Европе», — сказал глава компании.
Полубояринов отметил, что иностранные авиаперевозчики уже начинают тестировать новое топливо и в течение 10-20 лет авиакомпании планируют нарастить долю SAF.
Как стало известно ранее, шесть пилотов «Аэрофлота», были временно отстранены от работы после отказа вакцинироваться от COVID-19. Работников направили в отпуск без сохранения заработной платы.
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