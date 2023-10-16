Шоколад «Аленка» стал халяльным

«Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество – Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь"», — отметили в ведомстве.

Документ был выдан на серийный выпуск конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка» и «Бабаевского», другой продукции. Процессы производства и готовые кондитерские изделия проверяли специалисты подведомственного органа по сертификации Роскачества и эксперты в области шариата.

Сертификат от «Роскачество – Халяль» подтверждает соответствие продукции всем требованиям и стандартам халяль и ее качество. Халяльные изделия не содержат компонентов, запрещенных исламскими нормами: желатина, кармина и ряда других пищевых добавок.

