Шоколад «Аленка» стал халяльным
Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» получила первый в России халяльный сертификат от аккредитованного органа по сертификации. Об этом сообщили в Роскачестве.
«Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединенные кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество – Халяль" сертификат Халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь"», — отметили в ведомстве.
Документ был выдан на серийный выпуск конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка» и «Бабаевского», другой продукции. Процессы производства и готовые кондитерские изделия проверяли специалисты подведомственного органа по сертификации Роскачества и эксперты в области шариата.
Сертификат от «Роскачество – Халяль» подтверждает соответствие продукции всем требованиям и стандартам халяль и ее качество. Халяльные изделия не содержат компонентов, запрещенных исламскими нормами: желатина, кармина и ряда других пищевых добавок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru