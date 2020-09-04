Шойгу сделали прививку от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал себе прививку отечественной вакциной против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на оборонное ведомство.

Сегодня стало известно, что прививку от коронавируса сделал и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города рассказал президенту Владимиру Путину, что пошёл на это ради возможности агитировать за вакцинацию, пишет Ura.ru.

По словам Собянина, никаких последствий он не ощутил, за исключением небольшой головной боли и тяжести в первые полдня после вакцинации.

Первая отечественная вакцина против COVID-19 была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Её разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в испытаниях участвовали добровольцы от Минобороны.

