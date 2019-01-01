Шойгу перекрестился перед Парадом Победы

Сообщается, что Сергей Шойгу появился на Красной площади на кабриолете российского производства Aurus и объехал на нем парадный строй военных на площади.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк». По ее словам, это не акция, а просто движение души.

