Общество

Шойгу перекрестился перед Парадом Победы

9 мая14:26

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня, 9 мая, перекрестился перед стартом парада Победы в Москве на Красной площади. Уточняется, что глава Минобороны сделал это под образом на Спасской башне.

«Бессмертный полк» ответил Порошенко

Сообщается, что Сергей Шойгу появился на Красной площади на кабриолете российского производства Aurus и объехал на нем парадный строй военных на площади.

Ранее  сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк». По ее словам, это не акция, а просто движение души.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Сергей ШойгуПарад Победы9 Мая

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