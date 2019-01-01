Шойгу перекрестился перед Парадом Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня, 9 мая, перекрестился перед стартом парада Победы в Москве на Красной площади. Уточняется, что глава Минобороны сделал это под образом на Спасской башне.
Сообщается, что Сергей Шойгу появился на Красной площади на кабриолете российского производства Aurus и объехал на нем парадный строй военных на площади.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди рассказала НСН о своём отношении к акции «Бессмертный полк». По ее словам, это не акция, а просто движение души.
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