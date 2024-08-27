Шойгу назвал сложной ситуацию с терроризмом на Северном Кавказе
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе заявил о продолжающейся сложной ситуации в этом регионе, сообщает РИА Новости.
По его словам, общественно-политическая и оперативная обстановка в СКФО остается напряженной, с нарастающей тенденцией к увеличению числа экстремистских и террористических преступлений.
Шойгу отметил, что в 2024 году в Карачаево-Черкесии и Дагестане уже произошло несколько терактов, в результате которых погибли 21 человек, из которых 18 были сотрудниками правоохранительных органов.
23 июня в Дагестане произошел теракт: боевики одновременно атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Организатором этих преступлений оказался сын бывшего главы Сергокалинского района Магомед Омаров, который был снят с должности.
Через месяц, 23 августа, в ИК-19 Волгоградской области произошел захват заложников, в котором участвовали уроженцы Узбекистана Назирчон Тошов, Рамзиндин Тошев и Темур Хусинов, а также Рустамчон Наврузи из Таджикистана. В результате штурма колонии силовиками восемь заложников погибли, передает «Радиоточка НСН».
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