МВД Таджикистана и России выявят других террористов после захвата заложников

Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода и его российский коллега Владимир Колокольцев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили организацию совместных действий для раскрытия и пресечения деятельности террористической группы, ответственной за захват заложников в колонии Волгоградской области, сообщили в МВД Таджикистана.

По информации ведомства, обе стороны согласовали меры по розыску и выявлению других членов организации.