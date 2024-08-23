МВД Таджикистана и России выявят других террористов после захвата заложников

Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода и его российский коллега Владимир Колокольцев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили организацию совместных действий для раскрытия и пресечения деятельности террористической группы, ответственной за захват заложников в колонии Волгоградской области, сообщили в МВД Таджикистана.

По информации ведомства, обе стороны согласовали меры по розыску и выявлению других членов организации.

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В ходе беседы министры также договорились провести совместные оперативно-разыскные мероприятия.

По информации МВД Таджикистана, телефонный разговор был инициирован по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Иные подробности обсуждения не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомРоссияТаджикистан

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