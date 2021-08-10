Шойгу назвал главной угрозой России разложение общества

Россия знает, как бороться с внешними угрозами, но более серьезной проблемой является внутренняя угроза разложения общества, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Внешние угрозы - они понятны. Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», - сказал Шойгу в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Свисток паровоза». Мечту Шойгу о переносе столицы в Сибирь назвали неисполнимой

При этом он отметил, что есть «более страшная часть», которая в последние десятилетия несет главную угрозу любой стране.

«Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», - пояснил Шойгу.

Ранее в августе министр обороны сделал несколько неожиданных заявлений. В частности, он предложил построить в Сибири несколько больших городов, допустив возможность переноса в этот регион российской столицы.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала пиаром высказывания Шойгу, напомнив, что сам он родом из Сибири.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Минобороны РФСергей Шойгу
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