СМИ: Шнуров заявил, что заболел коронавирусом
Российский музыкант, лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он сказал во время прямого эфира в «Инстаграме» футболиста Александра Кержакова.
«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», - цитирует Шнурова «Лента.ру».
Артист отметил, что сам ходит в магазин - в маске и солнечных очках, «чтобы никто не узнал». Действительно ли он болеет, неизвестно. Шнуров также пошутил, что мог бы «обновить» состав Госдумы, если бы заразил депутатов.
Стоит отметить, что Шнуров недавно подарил Покровской больнице в Санкт-Петербурге средства индивидуальной защиты, в которых нуждаются медики.
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