Шнуров высмеял митинги в Москве

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram традиционно отреагировал на новостную повестку. В этот раз он отреагировал в стихах на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 10 августа на проспекте Сахарова в Москве. В частности, Шнуров посмеялся над участием рэпера Face в концерте, приуроченном к акции, и написал, что вместо него организаторам нужно было пригласить немецкую рок-группу Rammstein.



«Фейсом Фейс не всем по вкусу, / Мы не будем делать тайн. / Тысяч сто собрать чтоб тусу, / Нужно было звать Раммштайн», — написал Шнуров.



Кроме того, Шнуров заявил, что организаторам акции следовало бы брать деньги за вход, чтобы «в прибыль выйти на протестном кураже».



Акция на проспекте Сахарова в Москве проходила в поддержку кандидатов от оппозиции, которые не были допущены до выборов в московскую городскую думу. В качестве причины отказа были названы многочисленные нарушения, допущенные в подписных листах кандидатов.

