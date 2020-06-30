Шнуров в новой должности займётся объединением русских

Музыкант Сергей Шнуров в качестве генерального продюсера телеканала RTVI намерен развивать площадку для обсуждения острых вопросов международной повестки, влияющих на жизнь соотечественников по всему миру, пишет KP.Ru.

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Шнуров отметил, что считает работу руководителем международного телеканала логичным продолжением своего творчества, главной темой которого всегда был собирательный образ русского человека и его особенного мировоззрения.

«В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка», - добавил он.

Ранее с поста главного редактора RTVI ушёл журналист Алексей Пивоваров. В заявлении телеканала говорилось, что эта должность будет упразднена.

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