Шнуров в новой должности займётся объединением русских

Шнуров отметил, что считает работу руководителем международного телеканала логичным продолжением своего творчества, главной темой которого всегда был собирательный образ русского человека и его особенного мировоззрения.

«В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка», - добавил он.

Ранее с поста главного редактора RTVI ушёл журналист Алексей Пивоваров. В заявлении телеканала говорилось, что эта должность будет упразднена.

