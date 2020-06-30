Шнуров в новой должности займётся объединением русских
Музыкант Сергей Шнуров в качестве генерального продюсера телеканала RTVI намерен развивать площадку для обсуждения острых вопросов международной повестки, влияющих на жизнь соотечественников по всему миру, пишет KP.Ru.
Шнуров отметил, что считает работу руководителем международного телеканала логичным продолжением своего творчества, главной темой которого всегда был собирательный образ русского человека и его особенного мировоззрения.
«В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка», - добавил он.
Ранее с поста главного редактора RTVI ушёл журналист Алексей Пивоваров. В заявлении телеканала говорилось, что эта должность будет упразднена.
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