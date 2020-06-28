Шнуров написал матерный стих о нападении на Собчак в уральском монастыре

Российский музыкант и продюсер Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о нападении на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий. Шнуров опубликовал соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте.

Музыкант сравнил Собчак по быстроте с Чаком Норрисом и отметил, что ей «как крабам, все неймется», отмечает Lenta.ru.

И к монахам-каратистам

Скачет Ксения Собчак.

На нее плевать монаху.

Кто она? Какой морали?

И послали ее *** (к черту)

Так бывает на Урале.

Ксюху, так сказать, накрыло,

Всех переорала ором.

Мало? Ткнули клумбой в рыло,

Чтоб не лезла под забором.

Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак в эфире НСН раскрыла подробности нападения на нее 27 июня в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий. Она заявила, что в фильме о захвате монастыря будут затронуты имущественно-земельные аспекты, которые нарушают законы Российской Федерации.

«Об этом (нарушениях законодательства РФ- прим. НСН) мы будем снимать кино, в том числе, и вы сможете его посмотреть на канале «осторожно, Собчак» - об этих всех хозяйствующих субъектах, о кадастре, о том, на кого (оформлены – прим. НСН) эти земли, и т.д», - пояснила Ксения Собчак.

