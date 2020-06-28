Шнуров написал матерный стих о нападении на Собчак в уральском монастыре
Российский музыкант и продюсер Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о нападении на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий. Шнуров опубликовал соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте.
Музыкант сравнил Собчак по быстроте с Чаком Норрисом и отметил, что ей «как крабам, все неймется», отмечает Lenta.ru.
И к монахам-каратистам
Скачет Ксения Собчак.
На нее плевать монаху.
Кто она? Какой морали?
И послали ее *** (к черту)
Так бывает на Урале.
Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором.
Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак в эфире НСН раскрыла подробности нападения на нее 27 июня в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий. Она заявила, что в фильме о захвате монастыря будут затронуты имущественно-земельные аспекты, которые нарушают законы Российской Федерации.
«Об этом (нарушениях законодательства РФ- прим. НСН) мы будем снимать кино, в том числе, и вы сможете его посмотреть на канале «осторожно, Собчак» - об этих всех хозяйствующих субъектах, о кадастре, о том, на кого (оформлены – прим. НСН) эти земли, и т.д», - пояснила Ксения Собчак.
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