Шнуров решил временно не публиковать стихи
Музыкант, телеведущий и шоумен Сергей Шнуров заявил, что сделает перерыв в публикации своих стихов на актуальные темы.
Об этом он также сообщил в стихотворной форме в своем Instagram.
Шнуров поиронизировал над собственной активностью и желанием критиковать. Музыкант заметил, что такое поведение уже не соответствует его возрасту и статусу, отмечает РИА Новости.
«Шнуров, сколько можно гавкать?
Ты же дяденька большой.
Что-то ты и впрямь как шавка.
У тебя ж все хорошо», - написал шоумен.
В заключение Шнуров пообещал сделать перерыв в публикациях «хотя б на месяц».
Сергей Шнуров в стихотворной форме критикует своих коллег по цеху, политические и социальные события в России и мире.
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