Шнуров решил временно не публиковать стихи

Шнуров поиронизировал над собственной активностью и желанием критиковать. Музыкант заметил, что такое поведение уже не соответствует его возрасту и статусу, отмечает РИА Новости.

«Шнуров, сколько можно гавкать?

Ты же дяденька большой.

Что-то ты и впрямь как шавка.

У тебя ж все хорошо», - написал шоумен.

В заключение Шнуров пообещал сделать перерыв в публикациях «хотя б на месяц».

Сергей Шнуров в стихотворной форме критикует своих коллег по цеху, политические и социальные события в России и мире.

