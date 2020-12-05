Шнуров решил временно не публиковать стихи

Музыкант, телеведущий и шоумен Сергей Шнуров заявил, что сделает перерыв в публикации своих стихов на актуальные темы.

Об этом он также сообщил в стихотворной форме в своем Instagram.

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Шнуров поиронизировал над собственной активностью и желанием критиковать. Музыкант заметил, что такое поведение уже не соответствует его возрасту и статусу, отмечает РИА Новости.

«Шнуров, сколько можно гавкать?
Ты же дяденька большой.
Что-то ты и впрямь как шавка.
У тебя ж все хорошо», - написал шоумен.

В заключение Шнуров пообещал сделать перерыв в публикациях «хотя б на месяц».

Сергей Шнуров в стихотворной форме критикует своих коллег по цеху, политические и социальные события в России и мире.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Шоу-бизнесСергей Шнуров
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