Шнуров призвал россиян отказаться от писанины в соцсетях

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров призвал россиян отказаться от публикации постов в соцсетях и интернет-блогах. Как пишет Газета.ру, музыкант заявил, что жители страны читают и пишут много, однако назвал всё это ерундой. Свою позицию он озвучил в ходе заседания Госдумы по вопросам развития культуры и литературы.

«Может быть, лучше ничего не писать, чем то, что пишут сейчас», — подчеркнул Шнуров.

Лидер «Ленинграда» отметил, что в настоящий момент текст является производной мысли и «пока мысли нет — писать не надо».