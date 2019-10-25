Шнуров призвал россиян отказаться от писанины в соцсетях
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров призвал россиян отказаться от публикации постов в соцсетях и интернет-блогах. Как пишет Газета.ру, музыкант заявил, что жители страны читают и пишут много, однако назвал всё это ерундой. Свою позицию он озвучил в ходе заседания Госдумы по вопросам развития культуры и литературы.
«Может быть, лучше ничего не писать, чем то, что пишут сейчас», — подчеркнул Шнуров.
Лидер «Ленинграда» отметил, что в настоящий момент текст является производной мысли и «пока мысли нет — писать не надо».
Как напоминает RT, Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре в феврале этого года. В списке его участников также режиссер Карен Шахназаров, рок-музыкант Андрей Макаревич, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие известные деятели отечественной культуры.
Кстати, в марте этого года стало известно, что стадионный тур группировки в 2019 году будет последним.
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