Шнуров написал цензурный стих об отдыхе Путина в тайге

Лидер группировки «Ленинград» Сегрей Шнуров посвятил стихотворение отдыху президента РФ Владимира Путина в тайге в компании главы Минобороны Сергея Шойгу. По традиции, он опубликовал его в своём Instagram, сопроводив собственным фото на берегу реки с удочкой. Примечательно, что этот пассаж шоумен написал без использования обсценной лексики, поэтому НСН приводит текст целиком:

Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошёл,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

ФСО в канаве дышит.

Тише! Не кричите в рупор!

Дайте насладится тишью.

Лес листвой своей гудит.

А в кустах танки, как лоси.

Я люблю побыть один.

Как же хорошо, что осень!