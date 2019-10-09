Шнуров написал цензурный стих об отдыхе Путина в тайге
Лидер группировки «Ленинград» Сегрей Шнуров посвятил стихотворение отдыху президента РФ Владимира Путина в тайге в компании главы Минобороны Сергея Шойгу. По традиции, он опубликовал его в своём Instagram, сопроводив собственным фото на берегу реки с удочкой. Примечательно, что этот пассаж шоумен написал без использования обсценной лексики, поэтому НСН приводит текст целиком:
Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошёл,
С ним десяток офицеров,
Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладится тишью.
Лес листвой своей гудит.
А в кустах танки, как лоси.
Я люблю побыть один.
Как же хорошо, что осень!
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Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!
Добавим, стих прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Поэт имеет право на свое видение...», — заявил помощник главы государства «Газете.ру».
Напомним, накануне своего 67-летия Владимир Путин отдохнул в тайге в компании министра обороны Сергей Шойгу. Глава государства успел совершить прогулку, в ходе которой собирал грибы, а также любовался сибирскими пейзажами. В качестве сувенира президент взял шишку. Сам Шойгу успел выкопать в тайге куст брусники. Путин посоветовал министру посадить его на даче в Подмосковье.
Позже импровизированное поздравление российского лидера появилось в небе над штатом Калифорния в США. Неизвестный лётчик начертил в небе надпись VVP67. В сети предположили, что пилот тем самым хотел поздравить с днем рождения Путина, которому накануне исполнилось 67 лет.
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