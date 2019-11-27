Шнуров поспорил с Васильевой об успехах российского образования

На это глава Минпросвета возразила, что в стране множество успешных специалистов, а сварщики практически нарасхват. При этом она отметила, что от стереотипного образа, описанного Шнуровым, уже давно пора отходить, пишет Ura.ru.

«Давайте снимем фильм не про хоккеиста, а про сварщика. Классный, большой блокбастер. Кто-нибудь пойдет на него? Нет», — парировал Шнуров.

По его мнению, популяризовать эту специальность могло бы кино, однако если это будет фильм про сварщика, он не сделает кинотеатрам большой кассы. Чтобы кино было успешным и для проката, и для общества, в нём, по мнению Шнурова, сварщик «должен стать Илоном Маском».

