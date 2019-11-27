Шнуров поспорил с Васильевой об успехах российского образования
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поспорил с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой об успехах российского образования. Запись диалога музыканта с министром опубликована в YouTube.
Шнуров заявил в беседе с Васильевой, что у современной России нет запроса на образованных людей, а молодёжь совершенно не интересуют технические специальности.
«Вспоминаем советское прошлое, вспоминаем бутылку водки, телевизор — вот это сварщик. Где его успех?», — заметил музыкант.
На это глава Минпросвета возразила, что в стране множество успешных специалистов, а сварщики практически нарасхват. При этом она отметила, что от стереотипного образа, описанного Шнуровым, уже давно пора отходить, пишет Ura.ru.
«Давайте снимем фильм не про хоккеиста, а про сварщика. Классный, большой блокбастер. Кто-нибудь пойдет на него? Нет», — парировал Шнуров.
По его мнению, популяризовать эту специальность могло бы кино, однако если это будет фильм про сварщика, он не сделает кинотеатрам большой кассы. Чтобы кино было успешным и для проката, и для общества, в нём, по мнению Шнурова, сварщик «должен стать Илоном Маском».
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