Шнуров пообещал познакомить Россию с китайской культурой
Лидер группы «Ленинград» в эфире НСН вошел в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы и рассказал, чем будет заниматься в этом качестве.
Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Лидер группы «Ленинград» в беседе с НСН рассказал, чем он будет заниматься в составе совета.
«Буду заниматься налаживанием культурного диалога, связей. В принципе заниматься тем, чем занимаюсь всегда – коммуникацией… Надеюсь, многих людей нашей необъятной страны интересует состояние культурного рынка такой большой динамически развивающейся страны как Китай. У нас есть некая информационная пустота и информационный голод в этом смысле, потому что мы в основном замечаем и обращаем внимание на большие события в американской массовой культуре, в меньшем смысле европейской. Про китайскую - мы вообще не знаем ничего», - сказал Шнуров.
В планы музыканта входит и концертная составляющая. По его словам, первой российской группой, которую бы он представил китайской публике, является петербургская рейв группа Little Big.
«Я надеюсь, что мое участие поможет наладить диалог, может быть, сделать какое-то музыкальное событие там, а может быть организовать здесь какой-то китайский перфоманс… Так как мы находимся в ситуации соседства и Петербург в некотором смысле приграничный город, я прекрасно помню те замечательные времена, когда была традиция, что молодые петербургские группы ездили в Финляндию на уикенд, а финские приезжали в Петербург. Это все способствовало взаимопроникновению культур. Что всегда хорошо. Я как деятель шоу-бизнеса повез бы, наверное, Little Big», - рассказал собеседник НСН.
Говоря о множестве китайских туристов в северной столице, лидер группы «Ленинград» отметил, что в сложный период санкций «китайские туристы нас кормят, наш город [Санкт-Петербург], привозят деньги». И удивился тому, что некоторые представители российского общества возмущаются большому количеству путешественников из КНР.
Музыкант также поделился воспоминаниями о выставке «Китайская армия» в Манеже, которая проходила 2-3 года назад, где были представлены совершенно неожиданные аспекты китайской культуры.
«В Китае есть огромные культурные отрасли, например, в китайской армии существует отряд живописцев и они пишут довольно классные полотна, а мы об этом не знаем», - уточнил он.
Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития существует с 1997 года. Главной целью комитета является развитие отношений между государствами, расширение контактов и создание механизмов народной дипломатии.
Ранее НСН сообщала, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Вместе с музыкантом в него включены митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, а также дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
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