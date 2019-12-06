Шнуров пообещал познакомить Россию с китайской культурой

«Я надеюсь, что мое участие поможет наладить диалог, может быть, сделать какое-то музыкальное событие там, а может быть организовать здесь какой-то китайский перфоманс… Так как мы находимся в ситуации соседства и Петербург в некотором смысле приграничный город, я прекрасно помню те замечательные времена, когда была традиция, что молодые петербургские группы ездили в Финляндию на уикенд, а финские приезжали в Петербург. Это все способствовало взаимопроникновению культур. Что всегда хорошо. Я как деятель шоу-бизнеса повез бы, наверное, Little Big», - рассказал собеседник НСН.

Говоря о множестве китайских туристов в северной столице, лидер группы «Ленинград» отметил, что в сложный период санкций «китайские туристы нас кормят, наш город [Санкт-Петербург], привозят деньги». И удивился тому, что некоторые представители российского общества возмущаются большому количеству путешественников из КНР.

Музыкант также поделился воспоминаниями о выставке «Китайская армия» в Манеже, которая проходила 2-3 года назад, где были представлены совершенно неожиданные аспекты китайской культуры.

«В Китае есть огромные культурные отрасли, например, в китайской армии существует отряд живописцев и они пишут довольно классные полотна, а мы об этом не знаем», - уточнил он.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития существует с 1997 года. Главной целью комитета является развитие отношений между государствами, расширение контактов и создание механизмов народной дипломатии.

Ранее НСН сообщала, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Вместе с музыкантом в него включены митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, а также дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

