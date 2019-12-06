Шнуров пообещал познакомить Россию с китайской культурой

6 декабря 201913:54
Саша Бусова

Лидер группы «Ленинград» в эфире НСН вошел в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы и рассказал, чем будет заниматься в этом качестве.

Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Лидер группы «Ленинград» в беседе с НСН рассказал, чем он будет заниматься в составе совета.

«Буду заниматься налаживанием культурного диалога, связей. В принципе заниматься тем, чем занимаюсь всегда – коммуникацией… Надеюсь, многих людей нашей необъятной страны интересует состояние культурного рынка такой большой динамически развивающейся страны как Китай. У нас есть некая информационная пустота и информационный голод в этом смысле, потому что мы в основном замечаем и обращаем внимание на большие события в американской массовой культуре, в меньшем смысле европейской. Про китайскую - мы вообще не знаем ничего», - сказал Шнуров.

В планы музыканта входит и концертная составляющая. По его словам, первой российской группой, которую бы он представил китайской публике, является петербургская рейв группа Little Big.

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«Я надеюсь, что мое участие поможет наладить диалог, может быть, сделать какое-то музыкальное событие там, а может быть организовать здесь какой-то китайский перфоманс… Так как мы находимся в ситуации соседства и Петербург в некотором смысле приграничный город, я прекрасно помню те замечательные времена, когда была традиция, что молодые петербургские группы ездили в Финляндию на уикенд, а финские приезжали в Петербург. Это все способствовало взаимопроникновению культур. Что всегда хорошо. Я как деятель шоу-бизнеса повез бы, наверное, Little Big», - рассказал собеседник НСН.

Говоря о множестве китайских туристов в северной столице, лидер группы «Ленинград» отметил, что в сложный период санкций «китайские туристы нас кормят, наш город [Санкт-Петербург], привозят деньги». И удивился тому, что некоторые представители российского общества возмущаются большому количеству путешественников из КНР.

Музыкант также поделился воспоминаниями о выставке «Китайская армия» в Манеже, которая проходила 2-3 года назад, где были представлены совершенно неожиданные аспекты китайской культуры.

«В Китае есть огромные культурные отрасли, например, в китайской армии существует отряд живописцев и они пишут довольно классные полотна, а мы об этом не знаем», - уточнил он.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития существует с 1997 года. Главной целью комитета является развитие отношений между государствами, расширение контактов и создание механизмов народной дипломатии.

Ранее НСН сообщала, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Вместе с музыкантом в него включены митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, а также дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

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ФОТО: НСН
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