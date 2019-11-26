Министр просвещения обсудила с Сергеем Шнуровым современное образование

Шнуров отметил, что в современной России школа создает негативное впечатление. Музыкант вспомнил свое детство, отметив, что после просмотра фильма "Приключения Электроника" ему захотелось попасть в ту школу, которая была показана на экране, и выразил сомнение, что современные школьники ходят в учебные заведения с удовольствием. Васильева поддержала музыканта, отметив, что психологическая атмосфера в школах действительно требует улучшения.

Кроме того, Сергей Шнуров выразил обеспокоенность состоянием высшего образования в стране, так как в обществе он не наблюдает стремления к образованности и не уверен, что нынешние выпускники готовы строить будущее. На это министр просвещения ответила, что в стране есть запрос на "высокообразованных" и глубоко интеллектуальных специалистов, которые будут владеть широким набором навыков, а не узкопрофильными компетенциями.

