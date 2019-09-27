Шнуров не стал сдерживаться в комментариях о запрете курения на балконе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на запрет курения на балконах. Комментарий размещен в инстаграме музыканта.

В нем Шнуров пишет, что «в городском поселке жизнь течет на лоджиях», там курят и жуют шашлыки. По его словам, другой «развлекухи» там нет. В конце стихотворения фронтмен «Ленинграда» задается вопросом: «как провесть нам свой досуг».

Критикуя новый закон, Шнуров щедро использует ненормативную лексику, пишут «Дни.ру».

С 1 октября в России вступят изменения в правила противопожарной безопасности. Они предусматривают, в частности, запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и общежитий.

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в эфире НСН заявил, что запрет курения на собственном балконе – популизм и полный бред.



