Шнейдеров: Вместе с Бодровым ушел последний герой российского кино

Актер Виктор Сухоруков заявил, что нужно навсегда забыть о продолжении фильмов «Брат» и «Брат 2», так как это уже будет другой фильм. По его мнению съемки сиквела стали невозможны еще в 2002 году, когда погиб исполнитель заглавной роли Сергей Бодров-младший. А после смерти от сердечной недостаточности режиссера Алексея Балабанова в 2013 году, Сухоруков похоронил и мысль «воскресить» Бодрова-младшего с помощью цифровых технологий.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН согласился с актером по поводу невозможности съемки адекватной версии продолжения фильмов.

«"Брат" и "Брат-2" - эта история закончена, точка поставлена, ничего не может быть. Сергея Бодрова больше нет, всё… В российском кино последний герой был Данила Багров и, больше героя не было. Но кино без героя не может существовать… В российском кинематографе и обществе уже много лет есть запрос на героя», - сказал кинокритик.

Он предложил проследить эволюцию героев по американскому кино, на его взгляд именно в США кинематограф успешно решает этот вопрос.