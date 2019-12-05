Шнейдеров: Вместе с Бодровым ушел последний герой российского кино
Кинокритик в эфире НСН рассказал об острой нехватке героя в российском обществе и кино.
Актер Виктор Сухоруков заявил, что нужно навсегда забыть о продолжении фильмов «Брат» и «Брат 2», так как это уже будет другой фильм. По его мнению съемки сиквела стали невозможны еще в 2002 году, когда погиб исполнитель заглавной роли Сергей Бодров-младший. А после смерти от сердечной недостаточности режиссера Алексея Балабанова в 2013 году, Сухоруков похоронил и мысль «воскресить» Бодрова-младшего с помощью цифровых технологий.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН согласился с актером по поводу невозможности съемки адекватной версии продолжения фильмов.
«"Брат" и "Брат-2" - эта история закончена, точка поставлена, ничего не может быть. Сергея Бодрова больше нет, всё… В российском кино последний герой был Данила Багров и, больше героя не было. Но кино без героя не может существовать… В российском кинематографе и обществе уже много лет есть запрос на героя», - сказал кинокритик.
Он предложил проследить эволюцию героев по американскому кино, на его взгляд именно в США кинематограф успешно решает этот вопрос.
«Героями были Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне – здоровенные накаченные мужики. Потом происходит следующий этап – героем становится Брюс Уиллис – брутальный, бритый, пьющий, который в нужный момент встает и спасает мир. А следующим героем становится Мэтт Деймон – человек, которого на улице не узнаешь, он такой же, как соседи по лестничной площадке. Но недаром в американском кино Роки, Рембо и так далее стали именами нарицательными, а в российском кино это огромная проблема», - пояснил собеседник НСН.
По его мнению, артисты, которые представлены на российских экранах – Константин Хабенский, Александр Петров, Александр Паль – не дотягивают до уровня настоящих героев, в которых захотели бы играть дети.
«Возьмите самый кассовый российский фильм "Движение вверх" - там героя нет. Герой это тот, в кого дети хотят играть. Дети играли в героев "Бригады", в Данилу Багрова. В ребят из "Движения вверх" играть никто не будет, люди посмотрели и забыли их имена, так же как и героев Данилы Козловского», - уточнил Шнейдеров и добавил, что поддерживает попытки найти такого героя, однако, пока, соответствий не видит.
Среди причин он также назвал отсутствие подходящего сценария, самого фильма, грамотного строительства киноиндустрии в России и коррупцию в кинематографической сфере.
Ранее сообщалось, что шоумен Стас Барецкий намерен снять фильм «Брат 3. Младший». Главную роль в фильме, по словам Барецкого, должен был сыграть Павел Майков, широко известный зрителю по сериалу «Бригада». Однако НСН решила проверить информацию и связалась с Павлом Майковым. Артист не только опроверг слова шоумена, но и заявил, что вообще не знает, кто такой Стас Барецкий.
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