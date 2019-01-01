Майков обвинил Барецкого во лжи из-за «Брата-3»

За комментариями НСН решила проверить информацию и связалась с Павлом Майковым. Артист не только опроверг слова шоумена, но и заявил, что вообще не знает, кто такой Стас Барецкий.

«Первый раз слышу! Боюсь, что нет, не интересно [участие в съёмках]. Во-первых, я не знаю, кто такой Стас Барецкий. “Брат-3” мне не интересен, потому что, во-первых, это 3. Во-вторых, это фильм Балабанова, и никто другой его не снимет. Там был Бодров, и никто лучше это не сделает. Поэтому это абсурдная идея, идиотическая, по моему мнению. Зачем мне на это соглашаться?», — удивился артист.

Более того, по его словам, он вообще ничего не слышал о фильме «Брат-3» и скандальной славе, которую приобрела картина ещё до начала съёмок.

«Вообще ничего не слышал об этом. Я не интересуюсь отечественным кинобизнесом. Меня он интересует только с точки зрения зарабатывания денег. Если мне это деньги не приносит, меня это не интересует. Только если это не великое произведение, а сейчас, как вы понимаете, это встречается крайне редко», — заявил Майков.

Может ли изменить его отношение к фильму «Брат-3» крупный гонорар, актёр затруднился сказать. Помимо денег он вспомнил ряд других деталей, влияющих на окончательное решение об участии в проекте.