Майков обвинил Барецкого во лжи из-за «Брата-3»
Актёр в эфире НСН заявил, что считает затею Барецкого «идиотической».
Главную роль в фильме «Брат-3» сыграет Павел Майков, широко известный зрителю по сериалу «Бригада». Об этом НСН рассказал шоумен, режиссёр готовящейся к съёмкам картины Стас Барецкий. В качестве доказательства своих слов он предоставил редакции совместное фото с актёром.
За комментариями НСН решила проверить информацию и связалась с Павлом Майковым. Артист не только опроверг слова шоумена, но и заявил, что вообще не знает, кто такой Стас Барецкий.
«Первый раз слышу! Боюсь, что нет, не интересно [участие в съёмках]. Во-первых, я не знаю, кто такой Стас Барецкий. “Брат-3” мне не интересен, потому что, во-первых, это 3. Во-вторых, это фильм Балабанова, и никто другой его не снимет. Там был Бодров, и никто лучше это не сделает. Поэтому это абсурдная идея, идиотическая, по моему мнению. Зачем мне на это соглашаться?», — удивился артист.
Более того, по его словам, он вообще ничего не слышал о фильме «Брат-3» и скандальной славе, которую приобрела картина ещё до начала съёмок.
«Вообще ничего не слышал об этом. Я не интересуюсь отечественным кинобизнесом. Меня он интересует только с точки зрения зарабатывания денег. Если мне это деньги не приносит, меня это не интересует. Только если это не великое произведение, а сейчас, как вы понимаете, это встречается крайне редко», — заявил Майков.
Может ли изменить его отношение к фильму «Брат-3» крупный гонорар, актёр затруднился сказать. Помимо денег он вспомнил ряд других деталей, влияющих на окончательное решение об участии в проекте.
«Зависит от огромного количества обстоятельств: кто это будет снимать, кто там будет сниматься, что это за сценарий. Я не могу сказать, да или нет. Первое, говорю “нет”, много отрицательных эмоций. Потому что это “Брат-3” — это уже какой-то бред снимать после смерти мастера продолжение. А продолжения, как показывает практика, вообще всегда плохие. Я не видел хороших: 2 ещё встречается, а уже 3 точно нет», — заключил Майков.
Напомним, об идее Стаса Барецкого снять третью часть культового фильма «Брат» стало известно в конце февраля. За это время шоумен успел анонсировать участие в съёмках Никиты Джигурды, Анастасии Волочковой, Кирилла «Руки-Базуки» Терешина, Вячеслава Дацика и многих других. Часть из них свою причастность к проекту опровергла. Зато актёрский состав совсем недавно пополнился ещё двумя артистами: в эфире НСН подтвердил своё участие актёр театра и кино Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламных роликах пирамиды «МММ». Позже о решении сняться в «Брате-3» заявил Бари Алибасов. Эту информацию сообщил прессе PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
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