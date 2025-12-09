Шлосберга внесли в перечень террористов и экстремистов

Зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) попал в список террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщает RT.

Экс-премьера РФ Касьянова внесли в список террористов и экстремистов

«Шлосберг Лев Маркович, 30.07.1963 года рождения, город Псков Псковской области», - говорится в перечне.

Попадание в данный список Росфинмониторнга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в список террористов и экстремистов был включён признанный в РФ иноагентом писатель Виктор Шендерович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
