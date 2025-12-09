Шлосберга внесли в перечень террористов и экстремистов

Все члены экипажа Ан-22, упавшего в Ивановской области, погибли На Украине пора провести новые выборы, заявил Трамп Минздрав рассчитывает на сокращение употребления алкоголя к 2030 году Более 50 российских регионов получили передовое отечественное медоборудование Институт развития интернета заявил, что Rutube импортозаместил YouTube