«Правил не читали». Шкуматов объяснил инструкцию ГИБДД по штрафам на «зебре»

«В ПДД написано, что понятие "уступить дорогу" это значит не изменить направление движение или скорость пешеходу. Это очевидно, но некоторые инспекторы руководствовались принципом, что если пешеход ступил на землю, нужно остановиться. Это не так. Суды такие жалобы отменяли, но, видимо, их стало столько, что, видимо, возмутились сами суды, что их завалили работой. Видимо, так и появилось разъяснение для инспекторов ГИБДД, которые правила не читали», - сделал вывод автоэксперт.

Шкуматов напомнил, что водитель может ехать, если пешеход находится далеко от него, и он никак ему не мешает. «И никогда иначе не было», - напомнил эксперт области.

На практике это означает, что водитель не обязан останавливаться в тот момент, когда пешеход делает первый шаг на «зебру», если между человеком и автомобилем большое расстояние.

