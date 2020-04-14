Шкуматов поддержал отмену алкотестеров для профессиональных водителей

В Госдуме предложили заменить прохождение алкотестера для профессиональных водителей при предрейсовом медицинском осмотре на другую процедуру. С такой инициативой выступил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. Он подчеркнул, что на такие меры следует пойти в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. По мнению парламентария, следует рассмотреть иные способы оценки состояния водителя, пишут Известия.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в эфире НСН поддержал инициативу депутата и объяснил, почему настоящий момент лучше отменить эту процедуру.

«Он абсолютно прав и такая проблема действительно существует. Практически все аппаратные алкотестеры используют электрохимический датчик и туда необходимо дать поток воздуха из лёгких, и делается это с определённым усилием. И когда это происходит, естественно, мелкие частички жидкости или мокроты оседают на поверхности рабочей камеры прибора и сделать с этим ничего невозможно, потому как очистке подлежит только сам датчик. Поэтому когда освидетельствование происходит очень часто, как это бывает на транспортных предприятиях, когда водители выстраиваются в очередь и с перерывами в несколько минут дуют в этот прибор, появляется риск массового заражения, если среди водителей окажется носитель коронавируса. Поэтому эту процедуру необходимо временно отменить, и никаких альтернатив ей нет, но это лучше чем массово заражать людей», - сообщил Шкуматов.

Также он заявил, что мы вынуждены выбирать между двумя плохими вариантами, один из которых значительно опаснее второго.

«Давайте взвешивать риски – что лучше: заразить 100 человек коронавирусом или выпустить на дорогу 1 водителя с похмелья? Мы вынуждены выбирать между плохим вариантом и очень плохим. Всё что нам остаётся, это полагаться на медиков, которые на основании органолептического анализа – запаха, состояния кожных покровов, должны будут просто допускать выход водителей на линию», - сказал эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратился к автомобилистам с рекомендацией не менять зимнюю резину до середины апреля. А лучше и вовсе дождаться завершения месяца, приводят его слова ТАСС.

