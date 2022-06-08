Shkulev Media Holding приостановил выпуск журналов Elle и Maxim в России

По его словам, на сегодняшний день эти журналы невозможно издавать, так как на рынке больше нет брендов, которые являются рекламными партнерами медиагруппы.

«У нас остается выверенное в юридическом плане право на продолжение бизнеса в России - вы видите, что мы успешно делаем три сайта под брендом Elle», - приводит ТАСС слова Шкулева.

Он также сообщил, что при возобновлении выпуска бумажных версий журналов Elle и Maxim нужно будет ориентироваться на обстановку в России и в мире в целом.

В структуру группы компаний Shkulev Media Holding также входят бренды Woman.ru, Wday.ru, StarHit.ru, «Антенна-Телесемь», «Вокруг Света», Parents.ru, «Доктор Питер», «Фонтанка.ру» и крупнейшая в России сеть городских порталов, состоящая из 45 сайтов, включая E1.ru, NGS.RU, 74.RU.

