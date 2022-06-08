Shkulev Media Holding приостановил выпуск журналов Elle и Maxim в России
Медиагруппа Shkulev Media Holding приостановила издание журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim в России, однако их сайты продолжают активно работать. Об этом сообщил президент компании Виктор Шкулев.
По его словам, на сегодняшний день эти журналы невозможно издавать, так как на рынке больше нет брендов, которые являются рекламными партнерами медиагруппы.
«У нас остается выверенное в юридическом плане право на продолжение бизнеса в России - вы видите, что мы успешно делаем три сайта под брендом Elle», - приводит ТАСС слова Шкулева.
Он также сообщил, что при возобновлении выпуска бумажных версий журналов Elle и Maxim нужно будет ориентироваться на обстановку в России и в мире в целом.
В структуру группы компаний Shkulev Media Holding также входят бренды Woman.ru, Wday.ru, StarHit.ru, «Антенна-Телесемь», «Вокруг Света», Parents.ru, «Доктор Питер», «Фонтанка.ру» и крупнейшая в России сеть городских порталов, состоящая из 45 сайтов, включая E1.ru, NGS.RU, 74.RU.
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