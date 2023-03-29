Школы вместо «фэшн»: Торговые центры делают ставку на социальные проекты

Торговые центры будут заполнять освободившиеся площади банками, школами, чтобы привлекать посетитетлей, заявила вице-президент Союза торговых центров по цифровой трансформации Ирина Пехова в пресс-центре НСН.

«Торговые центры – это все-таки про бренды массового производства. Стоит вопрос, что делать с избыточной площадью торговым центрам, у которого площадь превышает 150 тысяч квадратов. Сейчас нужно буде привлекать в торговые центры социальные проекты, потому что именно они будут драйверами потоков. Мы с вами возвращаемся в 2007-2010 годы. Будут кружки, школы изобразительного искусства, вокала, хореографии, даже блогеров. Мы будет открывать в торговых центрах школы для стартаперов, научная база. Мы будем развивать МФЦ, банки, почту. Фэшн сейчас не может выступать драйвером», - отметила она.

Российские дизайнеры в перспективе могут помочь заполнить освободившиеся «миллионы квадратных метров» в торговых центрах, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.

