Школы Подмосковья уйдут на каникулы, исходя из ситуации с коронавирусом

Власти Московской области рекомендуют установить каникулы для школьников с 5 по 11 октября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, которое вносит соответствующе изменения в действующие меры по нераспространению коронавируса.

Решение об установлении каникул отдано на откуп самим руководителям учебных заведений, сообщает «Радио 1». Они будут назначать сроки, исходя из конкретной эпидемиологической обстановки. Уточняется, что секции и кружки закрываться не будут. В штатном режиме также продолжат функционировать детские сады.

В Московской области есть школы, которые работают по модульной системе и четвертям. В первом случае учащиеся планово уходят на каникулы с 5 октября, а во втором — в ноябре, как во времена СССР.

При этом, как отмечает «Радио 1», в школах могут также назначить досрочные каникулы, если требуются, исходя из эпидемической ситуации.

