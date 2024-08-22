«Детские сады и школы»: В России появляется все больше ИТ-программ для детей

«Инженерное мышление формируется еще в средней школе. Поэтому мы сразу запустили массу проектов для школьников, включая стипендии для олимпиадников. Запустили академии, сейчас планируем запустить школу вместе с Высшей школой экономики. Думаю, когда-нибудь сделаем и инновационный детский сад», - сказал он.

В свою очередь директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК, советник губернатора Нижегородской области по информационным технологиям Валерий Черепенников отметил, что только комплексный подход позволит избавить IT-отрасль от кадрового голода.

«Мы решаем системную задачу. Инструментов много, они работают для разных возрастных категорий. Нужны программы для школьников, академии и дополнительное образование. У нашей компании есть бесплатные интенсивы, запускаем высшее образование. Наша задача - насытить рынок труда и обеспечить большим компаниям потенциал роста в Нижегородской области», - сказал он.

Ранее Черепенников рассказал «Радиоточке НСН», что в России наблюдается «затоваривание рынка программистов», когда на начальные позиции в IT приходит до 20 откликов на одну вакансию. При этом компаниям не хватает опытных сотрудников с дополнительными навыками.

