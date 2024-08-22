«Детские сады и школы»: В России появляется все больше ИТ-программ для детей
Обучение в сфере ИТ стоит начинать уже в школе, потому что именно тогда формируется инженерное мышление, заявил в пресс-центре НСН Илья Соколов.
Формирование инженерного мышления начинается уже в средней школе, поэтому создается все больше ИТ-проектов для школьников, рассказал в пресс-центре НСН директор по развитию ИТ-кампуса НЕЙМАРК Илья Соколов.
«Инженерное мышление формируется еще в средней школе. Поэтому мы сразу запустили массу проектов для школьников, включая стипендии для олимпиадников. Запустили академии, сейчас планируем запустить школу вместе с Высшей школой экономики. Думаю, когда-нибудь сделаем и инновационный детский сад», - сказал он.
В свою очередь директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК, советник губернатора Нижегородской области по информационным технологиям Валерий Черепенников отметил, что только комплексный подход позволит избавить IT-отрасль от кадрового голода.
«Мы решаем системную задачу. Инструментов много, они работают для разных возрастных категорий. Нужны программы для школьников, академии и дополнительное образование. У нашей компании есть бесплатные интенсивы, запускаем высшее образование. Наша задача - насытить рынок труда и обеспечить большим компаниям потенциал роста в Нижегородской области», - сказал он.
Ранее Черепенников рассказал «Радиоточке НСН», что в России наблюдается «затоваривание рынка программистов», когда на начальные позиции в IT приходит до 20 откликов на одну вакансию. При этом компаниям не хватает опытных сотрудников с дополнительными навыками.
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