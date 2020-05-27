Школьников с 13 лет начнут тестировать на наркотики
Учеников всех российских школ начнут в добровольном порядке проверять на употребление наркотики с 13 лет. Тестирование будет проводиться раз в год. Соответствующий приказ издало министерство просвещения, документ появился на портале правовой информации.
Таким образом, проверке будут подлежать учащиеся с 7 класса. Уточняется, что тестирования школьников младше 15 лет потребуется письменное разрешение родителей, а начиная с 15 лет – письменное согласие самого подростка.
Ранее в министерстве труда предложили проверять школьников и студентов на возможное употребление наркотиков. Согласно инициативе, предполагалось, что в обязательном порядке будет проводиться тест на наличие в организме следов опиатов, растительных и синтетических каннабиноидов, амфетаминов, а также иных запрещенных субстанций.
Кроме того, Минпросвещения предложило с 13 лет проверять школьников на склонность к употреблению алкоголя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru