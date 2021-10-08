Опрос: Треть россиян высказались против списка запрещённых для женщин профессий

Россияне рассказали об отношении к списку запрещённых для женщин профессий. В ходе опроса, проведённого сервисом по поиску работы и сотрудников «VK Работа», больше трети (37%) респондентов заявили, что женщины должны решать сами, где им работать. Такой точки зрения, в основном, придерживается молодое поколение в возрасте от 18 до 26 лет. При этом, более взрослые люди –27-35 лет – уверены, что список запрещённых профессий следует сохранить, пишет RT.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что из традиционно мужских профессий женщины чаще всего откликаются на вакансии курьера со средней зарплатой чуть более 54 тысяч рублей, также популярностью у них пользуются вакансии охранника и разнорабочего.