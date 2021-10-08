Опрос: Треть россиян высказались против списка запрещённых для женщин профессий
Россияне рассказали об отношении к списку запрещённых для женщин профессий. В ходе опроса, проведённого сервисом по поиску работы и сотрудников «VK Работа», больше трети (37%) респондентов заявили, что женщины должны решать сами, где им работать. Такой точки зрения, в основном, придерживается молодое поколение в возрасте от 18 до 26 лет. При этом, более взрослые люди –27-35 лет – уверены, что список запрещённых профессий следует сохранить, пишет RT.
Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что из традиционно мужских профессий женщины чаще всего откликаются на вакансии курьера со средней зарплатой чуть более 54 тысяч рублей, также популярностью у них пользуются вакансии охранника и разнорабочего.
К слову, в начале сентября стало известно, что Минтруд сократит перечень профессий, не рекомендованных для женщин, по мере развития технологий. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Вовченко. Он подчеркнул, что Минтруд рассчитывает продолжить совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы в нем говорилось не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для представительниц «прекрасного пола».
Напомним, в начале августа Минтруд исключил из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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