Школьники с 1 сентября будут учиться противодействию коррупции
21 июля 202314:32
Российские школьники с нового учебного года будут изучать вопросы противодействия коррупции, говорится на сайте Минпросвещения.
Отмечается, что занятия будут проводиться в рамках предметов истории, обществознания и литературы.
Школьникам на уроках расскажут об опасности коррупции в обществе, а также о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.
Накануне сенатор Шейкин сообщил, что учащихся будут обучать управлению беспилотниками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru