Школьники с 1 сентября будут учиться противодействию коррупции

Отмечается, что занятия будут проводиться в рамках предметов истории, обществознания и литературы.

Школьникам на уроках расскажут об опасности коррупции в обществе, а также о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

Накануне сенатор Шейкин сообщил, что учащихся будут обучать управлению беспилотниками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



