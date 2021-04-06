Школьники получат скидку 50% на проезд в поездах летом

Дети от 10 до 17 лет получат скидку в размере 50% на проезд в поезде во время летних каникул. Льгота будет предоставлена при покупке билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездок дальнего следования, а также в вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава, кроме скоростных и высокоскоростных поездов, пишет пресс-служба ОАО «РЖД».

Такая акция проводится второй год подряд. Скидка будет действовать при покупке билетов в кассах, на сайте или в приложении РЖД и будет предоставляться автоматически при заполнении данных о возрасте. За пользование постельным бельем и другими услугами придется заплатить полную стоимость. При этом при посадке в поезд пассажиру необходимо будет предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность.

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