Молодежный кешбэк имени Путина

Расширить сроки действия программы туристического кешбэка призвал Владимир Путин. Президент считает, что эта программа, во-первых, должна работать для школьников и студентов круглый год, а во-вторых, для них кешбэк следует увеличить, поскольку они не работают. С такой инициативой он выступил на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей». Программа не работает как раз в тот период, когда у школьников и студентов каникулы, а нужно, чтобы работала хотя бы для них, - указал Путин.

«Это поможет сотням тысяч молодых людей познать нашу страну, поездить по ней, попутешествовать», - сказал президент, добавив, что намерен поручить правительству рассмотреть эту идею.

В России сейчас действует уже третий этап программы туристического кешбэка. Только за первую неделю в нем приняли участие 100 тысяч россиян, которые купили туры по России и забронировали отели на сумму 2,5 млрд рублей, - сообщила накануне руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, наиболее востребованы Крым и Краснодарский край. В десятку самых популярных регионов также вошли Москва и Московская область, Ставрополье, Санкт-Петербург, Татарстан, Калининградская и Тюменская области, Алтайский и Пермский края. Напомним, третий этап программы кешбэка стартовал 18 марта и продлится до 15 июня. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня. Туристам выплачивается обратно 20% стоимости тура, круиза или проживания в гостинице, но не более 20 тысяч рублей. Обязательное условие – оплата банковской картой «Мир». На нее же перечисляют кешбэк.

Российских туристов уже предупредили о возможной нехватке мест на отечественных курортах в летний период. Мест почти не осталось не только на майские праздники, но также на июль и август, некоторые отели уже остановили продажи, - приводят «Известия» данные крупных туроператоров. По их мнению, количество отдыхающих на черноморских курортах может достичь исторического максимума, а туристический сезон в принципе будет очень напряженным. При как минимум двукратном росте спроса на пляжный отдых в России растет и стоимость номеров: эконом-уровень подорожал на 10-15 процентов, пятизвездочные отели – на 30 процентов. Таким образом, 20-процентный кешбэк едва покрывает рост цен в эконом-сегменте.

Как говорится, мест нет. Ни дорогих, ни, тем более, дешевых. Путин прав: куда в таких условиях податься бедному студенту?

