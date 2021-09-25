Школьники крупных городов Саратовской области перейдут на дистант из-за COVID
Дистанционное обучение вводится в образовательных организациях всех крупных населенных пунктов Саратовской области из-за подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об этом сказано в телеграм-канале правительства региона, передает Интерфакс.
Минобразования области рекомендовало ввести ограничения и организовать обучение с применением дистанционных технологий школьников 1-11 классов в образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с 27 сентября по 11 октября.
На дистанционное обучение переведут школьников в Саратове, Энгельсе, Вольске, Марксе и ряде других муниципалитетов. Как заявили власти, это сделано "в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, с целью снижения риска заражения респираторными инфекциями и сохранения здоровья детей и педагогов".
Ранее сообщалось, что в Саратове все школы перейдут на онлайн-обучение с 27 сентября.
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