Школьники крупных городов Саратовской области перейдут на дистант из-за COVID

Дистанционное обучение вводится в образовательных организациях всех крупных населенных пунктов Саратовской области из-за подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об этом сказано в телеграм-канале правительства региона, передает Интерфакс.

Минобразования области рекомендовало ввести ограничения и организовать обучение с применением дистанционных технологий школьников 1-11 классов в образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с 27 сентября по 11 октября.

На дистанционное обучение переведут школьников в Саратове, Энгельсе, Вольске, Марксе и ряде других муниципалитетов. Как заявили власти, это сделано "в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, с целью снижения риска заражения респираторными инфекциями и сохранения здоровья детей и педагогов".

Ранее сообщалось, что в Саратове все школы перейдут на онлайн-обучение с 27 сентября.



