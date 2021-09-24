В Саратове все школы перейдут на онлайн-обучение с 27 сентября

Школы Саратова перейдут на дистанционное обучение с 27 сентября в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Онлайн-обучение продлится до 11 октября. Отмечается, что решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

