В Саратове все школы перейдут на онлайн-обучение с 27 сентября

Школы Саратова перейдут на дистанционное обучение с 27 сентября в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Онлайн-обучение продлится до 11 октября. Отмечается, что решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШколаСаратов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры