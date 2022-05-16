Школьники из ЛНР и ДНР впервые примут участие в конкурсе «Большая перемена»

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявилд, что разнообразие треков конкурса позволит участникам «попробовать свои способности в самых разных областях».

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева отметила, что победители конкурса в качестве призов получают путешествия по России, денежные призы для саморазвития и образования, а также дополнительные баллы для поступления в вузы. По её словам лучшие смогут отправиться на финал в легендарный Международный детский центр «Артек».

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что в 2022 году школьники и студенты колледжей из ДНР и ЛНР впервые смогут принять участие в «Большой перемене».

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в свою очередь, призвали детей Донбасса регистрироваться и участвовать в конкурсе, чтобы проявить себя, найти новых друзей и воплотить в жизнь свои идеи.

Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что предложение петербургского правозащитника Максима Шугалея сделать Петербург и Луганск городами-побратимами поддержат в парламенте, если такое решение будет принято на региональном уровне, сообщают «Невские новости». По его словам, чем раньше будет определен город-партнёр Северной столицы в ДНР и ЛНР, тем раньше наш сможет предложить подшефному городу реальную программу помощи.

